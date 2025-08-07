Aggiornato il modello per la cessione del superbonus 2025
Nuovo modello Entrate con le indicazioni per le residue possibilità di trasferimento del credito, da utilizzare a partire dall’8 settembre
Aggiornato, con il provvedimento di giovedì 7 agosto, n. 321370, il modello della Comunicazione alle Entrate dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2025.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dall’8 settembre 2025 e fino al 16 marzo 2026. Restano validi, comunque, gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025, utilizzando la precedente versione del modello.
Essendo riferito solo alle spese sostenute nel 2025, il nuovo modello...