Agricoltori con esonero dagli adempimenti Iva: come gestire lo sforamento dei requisiti
La cessione di beni ammortizzabili è irrilevante per il calcolo del volume di affari (non oltre i 7mila euro annui) ma pesa sulla sua composizione che per due terzi deve riguardare la cessione di prodotti agricoli
La fuoriuscita dal regime di esonero in un anno non sempre compromette la sua applicazione nell’anno successivo. Gli agricoltori di più piccole dimensioni possono applicare il regime definito “di esonero”, disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972. Il regime può essere applicato alle imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/1972 e...