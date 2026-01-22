Agricoltura: niente aiuti de minimis senza la dichiarazione dell’impresa

La sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 gennaio scorso, relativa alla causa C-615/24, interpretando l’articolo 3 e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (Ue) 1408/2013, che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo, si è espressa sulla corretta modalità di monitoraggio, da parte degli Stati membri, del limite triennale massimo di aiuti de minimis (attualmente 50.000 euro in virtù del regolamento (Ue) 2024/3118).

Si deve anzitutto rammentare che gli aiuti de minimis...