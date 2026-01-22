Agricoltura: niente aiuti de minimis senza la dichiarazione dell’impresa
Tracciato il confine delle norme unionali che le normative nazionali non possono travalicare
La sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 gennaio scorso, relativa alla causa C-615/24, interpretando l’articolo 3 e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (Ue) 1408/2013, che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo, si è espressa sulla corretta modalità di monitoraggio, da parte degli Stati membri, del limite triennale massimo di aiuti de minimis (attualmente 50.000 euro in virtù del regolamento (Ue) 2024/3118).
Si deve anzitutto rammentare che gli aiuti de minimis...
