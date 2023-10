Ai contribuenti difesa obbligatoria in 60 giorni di Marco Mobili e Gianni Trovati









Il Fisco non potrà più presentare atti che «incidono in maniera sfavorevole sulla sfera giuridica del destinatario» senza dare al diretto interessato almeno 60 giorni di tempo per controbattere e portare le proprie motivazioni.

Per materializzare questo «principio del contraddittorio» generalizzato, che viene introdotto dal decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente esaminato ieri in consiglio dei ministri, l’amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente lo schema...