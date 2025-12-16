Ai fini Iva le abitazioni prefabbricate sono come i fabbricati
L’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 304 del 5 dicembre 2025 analizza il particolare “mix” tra imponibilità Iva e adesione al regime Oss nelle cessioni di case modulari effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti privati residenti nel territorio dello Stato.
La normativa
Mentre l’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del Dpr 633/1972, individua le cessioni di immobili, diversi da quelli strumentali, che rientrano nell’ambito dell’esenzione Iva, l’articolo 74-sexies, sempre...