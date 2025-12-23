Aiuti Covid, la difesa ora punta a far leva sull’atto di indirizzo

L’atto di indirizzo del ministero dell’Economia del 22 dicembre (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) va sicuramente accolto con favore dalle imprese perché non solo riconosce che i contributi e i crediti d’imposta concessi in periodo Covid non sono proventi esenti (come scritto su queste colonne sin dal 14 luglio scorso), ma, estendendo esplicitamente l’interpretazione a tutte le misure agevolative per le quali la non concorrenza al reddito imponibile è disciplinata allo stesso modo (crediti 4.0, ricerca...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi