Aiuti a fondo perduto: decide il giudice ordinario

I contributi Covid a fondo perduto non hanno natura tributaria e la competenza sui relativi atti di recupero spetta al giudice ordinario. È quanto statuito dalla sentenza 677/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone che, investita di un ricorso contro un atto di recupero dei contributi a fondo perduto ex decreti Sostegni (Dl 41/2021) e Sostegni bis (Dl 73/2021) per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione...

