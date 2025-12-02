Aiuti a fondo perduto: decide il giudice ordinario
I contributi pil Covid dei Dl Sostegni e Sostegni bis non hanno natura tributaria
I contributi Covid a fondo perduto non hanno natura tributaria e la competenza sui relativi atti di recupero spetta al giudice ordinario. È quanto statuito dalla sentenza 677/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone che, investita di un ricorso contro un atto di recupero dei contributi a fondo perduto ex decreti Sostegni (Dl 41/2021) e Sostegni bis (Dl 73/2021) per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione...