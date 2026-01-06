Aiuti di Stato, nuovo slittamento di due anni per gli atti di recupero
Il Milleproroghe concede più tempo anche per i termini in scadenza nel 2026 e nel 2027
Estesa la proroga di due anni per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato anche ai termini in scadenza nel 2026 e 2027. Lo prevede il decreto Milleproroghe (Dl 200/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre).
L’articolo 15, comma 3, del Dl 200/2025 contiene la proroga di alcuni termini in materie di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il comma 4, in particolare, modifica l’articolo 3, comma 6, del Dl 215 del 2023 sostituendo...