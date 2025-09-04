All’ultima ora arriva il rinvio per il testo sui commercialisti

Rinvio del disegno di legge delega per la riforma dei commercialisti: il provvedimento, infatti, non è stato approvato dal Consiglio dei ministri di ieri.

L’esame del disegno di legge sui commercialisti è stato avviato e poi rinviato, forse già al prossimo Consiglio dei ministri. Un rinvio confermato dalla presidente Giorgia Meloni, che in una sua dichiarazione di ieri sera ha confermato che il Cdm ha avviato l’esame del disegno di legge su dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Ddl prevede...