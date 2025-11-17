Alla Consulta l’Irap per le associazioni notarili
La decisione della Corte di giustizia di Firenze sulla mancata esenzione. La Corte di Reggio Emilia a maggio ha disapplicato direttamente il tributo
La mancata esenzione Irap per le associazioni notarili va alla Corte costituzione: lo ha deciso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze (ordinanza 363/2025, presidente Francesco Antonio Genovese, relatore Marco Modena). Tutto nasce da un’istanza di rimborso proposta da un’associazione notarile per l’Irap versata nel 2022 e dal ricorso contro il silenzio rigetto da parte dell’agenzia delle Entrate.
La Corte di giustizia di Firenze ha accolto la domanda proposta in via subordinata...