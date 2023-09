Alla microelettronica un credito d’imposta per ricerca e sviluppo di Roberto Lenzi









Un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica aiuterà le imprese del settore a investire in nuovi prodotti e processi fino al 2027. Lo prevede l’articolo 5 del Dl 104/2023 che introduce la nuova agevolazione, alternativa a quelle analoghe già esistenti per tutte le imprese. Il credito nasce nelle more dell’attuazione della riforma fiscale e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (Com 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022.

I soggetti beneficiari

Possono...