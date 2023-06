Alluvione Emilia Romagna, 700 milioni per le imprese di Roberto Lenzi









Non più incentivi adatti a tutti, ma bandi mirati a fronteggiare casi particolari o a sostenere alcune categorie di soggetti.

La finanza agevolata si evolve e cerca di dare risposte a situazioni contingenti. Da qui nascono gli aiuti per chi ha subito danni dalla Brexit o per chi è stato danneggiato dal conflitto in Ucraina. In parallelo arrivano anche incentivi per le aree colpite dall’alluvione, per compensare almeno in parte i danni. Un occhio di riguardo anche per le tematiche ambientali con sostegni...