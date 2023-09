Alta formazione dai trust al Terzo Settore









Oltre alla formazione continuativa in area Fisco, garantita dai percorsi formativi Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco, il Sole 24 Ore Formazione ha sviluppato un catalogo di corsi di alta formazione che intendono venire incontro alle esigenze dei professionisti di maggiore approfondimento delle tematiche specialistiche.

Laboratori professionali

Dopo i primi tre laboratori partiti ad aprile (Iva e Dogane con Benedetto Santacroce, Privacy & GDPR - tutela del dato sostenibile con Paola Zambon, Transizione 4.0 con Marco Belardi), per i quali sono sempre aperte le iscrizioni (ricordiamo che i percorsi sono rolling e l’abbonamento vale per gli incontri dei 12 mesi successivi), la linea Laboratori professionali certificati si arricchisce di nuovi percorsi, in partenza dal prossimo mese di ottobre:

• M&A e Operazioni straordinarie con Primo Ceppellini;

• Fiscalità internazionale con Marco Piazza;

• Crisi d'impresa con Giulio Andreani;

• Controlli Collegio sindacale con Barbara Zanardi;

• Cooperative Sociali con Sara Agostini;

• Fiscalità agricola con Alessandra Caputo.

Prevista per gennaio 2024 invece la partenza di tre ulteriori laboratori:

• Accertamento e contenzioso con Dario Deotto;

• Terzo Settore con Gabriele Sepio;

• Trust e Patrimonio con Sergio Pellegrino.

Attraverso un incontro al mese e la partecipazione al gruppo riservato su Linkedin, i laboratori consentono di avere una stretta interazione con l’esperto di riferimento del Sole 24 Ore e con i colleghi del gruppo di lavoro, dando inoltre ai partecipanti la possibilità di certificare le proprie competenze attraverso il sostenimento di un apposito esame.

Master Governance

Il 3 novembre prossimo inizia invece il Master Governance, Compliance e Controlli Interni.

Si tratta di un percorso formativo completo, della durata complessiva di 253 ore, indirizzato a quei professionisti – giuristi, commercialisti, consulenti del lavoro – che si occupano di compliance e a chi in azienda svolge o supporta questo tipo di attività, che si pone l’obiettivo di formare veri e propri specialisti nel campo dei controlli interni aziendali, rafforzando le necessarie competenze, che sono marcatamente interdisciplinari.

Al termine del percorso, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere un esame finale, che anche in questo caso consentirà di comunicare al mercato la certificazione delle competenze acquisite con la garanzia del brand Sole 24 Ore.