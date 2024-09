Ammessi gli edifici locati a terzi dopo l’apertura della Cassazione

In tema di detrazioni edilizie, un aspetto di particolare interesse per i soggetti Ires riguarda l’interazione fra il “classico” bonus di risparmio energetico e il superbonus al 110 per cento.

Va sottolineato, innanzitutto, che per questi soggetti il superbonus energetico rafforzato al 110% trova un’applicazione estremamente limitata, non essendo utilizzabile dalle società di capitali come tali ma esclusivamente da Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, cooperative di abitazione...