Analisi del rischio fiscale: procedure ad hoc sulle scelte interpretative

Il rischio fiscale è il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, o in contrasto con i principi o le finalità dell’ordinamento tributario. Le aree in cui può manifestarsi, e va intercettato e gestito, sono tre:

rischi fiscali di adempimento, che consistono nel non eseguire correttamente gli obblighi fiscali;

rischi fiscali interpretativi, che riguardano fattispecie per cui è possibile una diversa lettura dell’amministrazione rispetto a quella della società;

rischi di frode fiscale, ossia incorrere in violazioni derivanti da condotte fraudolente di soggetti terzi, legati all’impresa da rapporti di varia natura.

Incertezze interpretative

I rischi interpretativi possono scaturire da incertezze normative o qualificatorie, e possono riguardare, ad esempio, riorganizzazioni societarie, operazioni straordinarie, acquisizioni o cessioni di partecipazioni, aziende o rami d’azienda, rilevanti modifiche nei criteri...