Anche per gli immobili donati al Terzo settore stop all’azione di restituzione
La legge di semplificazione 2025 cancella l’azione di restituzione su immobili donati. Per il Terzo settore più certezza sui beni e possibilità di commercializzazione più veloci
Le nuove regole sulle donazioni previste dalla legge sulle semplificazioni 2025 impattano anche sul Terzo settore. Con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore interviene in modo strutturale sulla disciplina civilistica dei beni trasferiti per donazione, incidendo su uno dei principali fattori di rigidità che hanno storicamente condizionato il mercato immobiliare italiano e, di riflesso, anche le dinamiche di gestione del patrimonio degli enti del Terzo settore (Ets). Per la prima volta viene...