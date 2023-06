Anche per i revisori legali la Pec varrà per le comunicazioni personali di Valeria Uva

Link utili Scheda: Domicilio digitale, quando la notifica è problematica Emanuele Sipala, Filadelfo Tribulato Riviste

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Anche i revisori legali, al pari dei professionisti ordinistici, vedranno inseriti in automatico il proprio indirizzo Pec in Inad, la nuova banca dati delle Pec dei cittadini in partenza il 6 luglio. Lo ha confermato il Mef con una nota in cui ricorda date e finalità dell’operazione.

Il passaggio

A partire dal 6 giugno è cominciato il popolamento di Inad, ovvero la possibilità per tutti i cittadini di comunicare il proprio indirizzo Pec a questa banca dati. Per i professionisti è previsto un travaso automatico...