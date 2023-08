Anche l’Iva mensile e trimestrale in scadenza il 21 agosto di Federico Gavioli

Tra le molte scadenze per i versamenti che caratterizzeranno il prossimo 21 agosto non va dimenticata, per i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, anche quella relativa all’Iva; la scadenza interessa sia coloro che versano l’Iva mensilmente, sia i soggetti Iva trimestrali per opzione con la maggiorazione degli interessi e trimestrali speciali senza maggiorazione.



Il versamento dell’Iva con la scadenza di agosto va analizzato con particolare attenzione dalle imprese o dai professionisti...