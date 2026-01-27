Anche il Terzo settore in corsa per il bonus pubblicità
La scadenza del 9 febbraio per le dichiarazioni sostitutive riguarda anche gli enti non commerciali
Bonus pubblicità, scade il 9 febbraio prossimo il termine per le dichiarazioni sostitutive (si veda il precedente articolo «Bonus pubblicità, conto alla rovescia entro il 9 febbraio per la dichiarazione sostitutiva»). L’adempimento interessa imprese, lavoratori autonomi e anche enti commerciali che hanno “prenotato” l’accesso all’agevolazione fiscale inviando la comunicazione con i dati degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025. Ci si riferisce , in particolare, al credito d’imposta introdotto...
Michele BrusaterraScheda adempimento