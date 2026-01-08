Ancora agevolata l’assegnazione di beni ai soci
L’imposta sostitutiva da versare è dell’8% o del 10,5% per le società di comodo
La legge di Bilancio per il 2026 riapre le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci, la trasformazione delle immobiliari di gestione in società semplici, oltre a consentire, agli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
La riapertura delle norme agevolative, la terza contando solamente le ultime, quella del 2023 e quella del 2025 che ricalcano comunque quella del 2016, ha nuovamente introdotto la possibilità di:
assegnare o cedere alcuni beni aziendali ai soci...