Appello inammissibile se non vengono impugnate tutte le motivazioni
Per impugnare una sentenza che si fonda su più ragioni (autonomamente idonee a sorreggerla) è necessario impugnarle specificamente tutte a pena di inammissibilità del ricorso
Con l’ordinanza 16204/2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha affrontato una questione di carattere eminentemente processuale, ovvero la sorte dell’impugnazione parziale di una sentenza di primo grado fondata su più rationes decidendi autonome e distinte, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo al socio di una società a ristretta base partecipativa.
La vicenda di cui si sono occupati i giudici di vertice origina da un avviso...