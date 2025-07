Arte, tassazione sul reddito ancora senza riordino: servono criteri obiettivi

Il mercato dell’arte italiano è comunemente visto come un ambito in cui a farla da padrona è l’assenza di regole chiare. Ciò è anche dovuto alla mancanza di una normativa fiscale ad hoc, alla quale i giudici di merito e di legittimità hanno cercato di porre rimedio. Di recente, il rinnovato interesse verso la materia ha trovato spazio non solo nelle sentenze ma anche nella legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) che prevede interventi sia sull’imposizione indiretta (sull’Iva in particolare...

