Artigiani e commercianti, dall’8 agosto domanda per lo sconto del 50% sui contributi
L’agevolazione è riservata a chi ha avviato l’attività e si è iscritto per la prima volta alla relativa gestione previdenziale nel 2025
Dall’8 agosto artigiani e commercianti, che hanno avviato l’attività e si sono iscritti per la prima volta alle relative gestioni previdenziali nel 2025, possono presentare all’Inps la domanda per beneficiare della riduzione triennale del 50% della contribuzione dovuta.
La richiesta, come spiegato dall’Inps nel messaggio 2449/2025, va inoltrata tramite il portale delle agevolazioni (ex diresco), compilando il modulo “riduzione 50% art-com 2025”. Per accedere occorre autenticarsi tramite Spid, Cns ...