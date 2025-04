Aspettativa per malattia con certificazione variabile. L’obbligo di giustificare l’assenza vale per il lavoratore durante il periodo della malattia. Successivamente, nel caso in cui il contratto collettivo preveda un periodo di aspettativa non retribuita alla fine del periodo di comporto, per consentire la conservazione del posto di lavoro, alcuni Ccnl prevedono esplicitamente l’obbligo del certificato. In altri casi, questo è stato escluso, ad esempio dalla Cassazione, nella sentenza 27446 del 23...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi