Assicurazioni, imposta al 12,5% su assistenza stradale e infortuni

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha previsto una serie di entrate a carico dei settori bancario e assicurativo. Relativamente a quest’ultimo, due misure hanno riguardato da un lato l’imposta sulle assicurazioni e dall’altro il contributo al servizio sanitario nazionale.

Relativamente all’imposta sulle assicurazioni è pratica comune che nell’ambito della polizza relativa alla Rc auto figurino anche delle garanzie accessorie quali gli infortuni del conducente e l’assistenza stradale. Storicamente...