Associazioni sportive dilettantistiche, agevolazioni solo con requisiti formali e sostanziali

Ammesso l’accesso ai benefici fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) solo in presenza dei requisiti formali e sostanziali. È quanto statuito dalla Cassazione che, con l’ordinanza 31924/2024, pubblicata lo scorso 11 dicembre, ha escluso la qualifica di ente non commerciale ad un’Asd, in ragione della mancata dimostrazione, a livello sostanziale, della natura dell’attività concretamente esercitata. Al centro della questione si colloca quindi il bilanciamento tra forma e sostanza...

