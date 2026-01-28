Associazioni sportive e di promozione sociale: prevale il Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore ha avuto il pregio di introdurre una disciplina puntuale in ambito del «volontariato» sia sotto il profilo civilistico sia assicurativo e economico-fiscale.

Per gli enti sportivi, specie dotati anche della veste di Ets, si manifestano due modelli, destinati a operare in contesti differenti e con ricadute rilevanti anche sul piano fiscale. Il volontario sportivo, disciplinato dal Dlgs 36/2021, e il volontario degli enti del Terzo settore, regolato dal Codice del Terzo settore...