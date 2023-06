Attestati di abilitazione senza bollo per gli enti del Terzo settore di Daniele Gro e Jessica Pettinacci

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Esenti da bollo gli attestati di abilitazione se a richiederli sono enti del Terzo settore (Ets), Onlus o enti sportivi riconosciuti dal Coni. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 346 del 2023, che ancora una volta torna ad analizzare le disposizioni in tema di esenzione dall’imposta di bollo previste per le realtà del mondo del non profit.



La vicenda esaminata

Nel dettaglio, l’istante si interrogava in merito al corretto trattamento fiscale del rilascio o rinnovo di un particolare...