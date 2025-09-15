Attività agricola e reddito agrario e dominicale

Attività agricola e reddito agrario e dominicale
Il decreto legislativo n. 192 del 2024 ha anche modificato gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, in tema di reddito dominicale e agricolo, al fine di tenere conto delle attività che si basano su sistemi più evoluti di coltivazione e di quelle che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, Attraverso la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche apportate che risultano...