Attività agricole connesse, il rispetto della prevalenza non basta: decisiva la sfera operativa

Il rispetto della prevalenza è una condizione necessaria al fine di qualificare come “connessa” una attività agricola. Ma attenzione, l’“uscita” dalla propria sfera di attività, anche nel rispetto della prevalenza, non consente di qualificare l’attività come connessa.

L’articolo 2135 del Codice civile classifica le attività agricole in “principali” e “connesse”. Appartengono alla prima categoria le attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura mentre sono incluse nella seconda le attività di...