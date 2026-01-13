Attività ecosostenibili: da Ue la semplificazione per le imprese
Pubblicato sulla Gazzetta europea il regolamento sugli obblighi in materia di tassonomia. Una parte delle disposizioni già in vigore. Interventi anche sul rispetto del di non arrecare un danno significativo all’ambiente
Semplificazione anche sul fronte dell’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (Dnsh, «Do No Significant Harm») e modifiche agli obblighi in materia di tassonomia. L’Ue guarda alle imprese e con il regolamento delegato 2026/73, che modifica il 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati 2021/2139 e 2023/2486 sulla semplificazione...
