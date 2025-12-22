Auto aziendale in fringe benefit, così le modalità di tassazione
I criteri da valutare per l’applicazione della vecchia o della nuova disciplina
L’articolo 51, comma 4, del Dpr 917/1986, Tuir, come modificato dalla legge 207/2024, dispone che per gli autoveicoli di «nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci». Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente ...