Auto aziendali, le somme oltre il fringe benefit sono imponibili
Quanto trattenuto al dipendente va detratto dalla retribuzione netta
Se un dipendente, per l’auto assegnatagli, oltre al fringe benefit contribuisce, con una trattenuta ad hoc, ai maggiori costi che l’azienda ha sostenuto, a fronte di una componente di retribuzione variabile commisurata all’onere a cui contribuisce, tale trattenuta va sottratta dall’importo netto (e non lordo) della retribuzione variabile. È questa la risposta a interpello 14/2026 delle Entrate.
L’istante è un’azienda che ha ideato una specifica car policy per alcuni suoi manager. Di fatto il dipendente...