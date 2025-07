Auto aziendali, va data rilevanza al contratto di concessione

La circolare 10/E/2025 sulle novità relative alla tassazione delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir) introdotte dall’articolo 1, commi 48 e 48-bis, legge 207/2024 penalizza i casi in cui l’ordine e l’atto di assegnazione dell’auto al dipendente siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2024, ma le autovetture siano consegnate successivamente al 30 giugno 2025 in quanto non disponibili prima. In questi casi, secondo l’Agenzia, non sarebbe...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi