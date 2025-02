Auto per disabili detraibile anche se pagata in parte con permuta dell’usato

La detrazione del 19% per l’acquisto di veicoli per disabili si applica anche quanto l’auto nuova viene acquistata permutandone una usata e pagando al concessionario solo la differenza di prezzo. In tal caso, il pagamento con mezzi tracciati deve avvenire solo per il conguaglio pagato, ma si considera come spesa «tracciata» – e quindi detraibile - anche il valore riconosciuto dal venditore per l’auto usata data in permuta.

Giunge a questa conclusione la risoluzione 11/E/2025 del 7 febbraio, in risposta...