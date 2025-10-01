Finanza

Autoimprenditorialità, partono i bandi Invitalia per giovani e professionisti

Dal 15 ottobre 2025 sarà attiva la piattaforma digitale per la presentazione delle domande

di Roberto Lenzi

Ottobre vede l’apertura dei bandi per giovani imprenditori o professionisti. Dal 15 ottobre 2025 sarà attiva la piattaforma digitale realizzata dal ministero del Lavoro in collaborazione con Invitalia, che permette la presentazione delle domande per la promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

L’annuncio è arrivato dalla ministra Marina Calderone, che ha sottolineato come il governo abbia deciso di destinare un miliardo di euro per sostenere la nascita di nuove imprese giovanili, studi...

