Autotrasportatori, i crediti d’imposta per gasolio e AdBlue nei quadri RS e RU di Stefano Mazzocchi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda I crediti d’imposta degli autotrasportatori con codici tributo 6989 (28% gasolio, primo trimestre 2022) e 7051 (acquisto AdBlue) vanno indicati nei quadri RS ed RU del modello Redditi?

A. P. - Foggia

Nelle Istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2023, in merito al credito per l’acquisto AdBlue (Codice 04) si chiarisce che nella sezione I del Quadro RU possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Anche per il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio (codice P2-Primo trimestre...