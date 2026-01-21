Controlli e liti

Autotutela, ammesso l’annullamento peggiorativo per il contribuente

La Cassazione con l’ordinanza n. 1284: necessario che non sia decorso il termine di decadenza e non si sia formato il giudicato

di Laura Ambrosi

L’amministrazione può annullare in autotutela un avviso di accertamento viziato e sostituirlo con un nuovo atto, anche più sfavorevole per il contribuente, senza necessità di nuovi elementi, purché non sia decorso il termine di decadenza e non si sia formato il giudicato. A confermare questo orientamento è la Cassazione con l’ordinanza n. 1284 depositata il 21 gennaio.

L’agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un avviso di accertamento contestando maggiori redditi da canoni di locazione...

