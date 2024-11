Autotutela, annullabili anche vizi sostanziali

La sentenza 30051/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, pregevole per il diffuso excursus storico sull’istituto per distinguerlo dall’autotutela amministrativa non tributaria, rimarca come i principi costituzionali (articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione) esprimano un «principio di perennità» del potere di accertamento destinato a sopravvivere anche dopo un primo esercizio secondo «forme, limiti e modalità» previsti dalla legge (termini di decadenza e mancato giudicato sostanziale favorevole...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi