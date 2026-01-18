Controlli e liti

Autotutela facoltativa, inammissibile il ricorso contro il rifiuto tacito

Inammissibile il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio all’istanza di annullamento in autotutela contro lo scarto della comunicazione di cessione/sconto per interventi di superbonus

di Giorgio Gavelli

Va considerato inammissibile il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio all’istanza di annullamento in autotutela contro il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione/sconto per interventi di superbonus. Con la decisione 13501/33/2025 la Cgt di primo grado di Roma (presidente e relatore Papa) affronta uno dei primi casi noti in cui il contribuente subisce la differente disciplina che il nuovo testo dello Statuto del contribuente ha disposto – non senza critiche dottrinali...

