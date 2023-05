Avviso di accertamento valido anche con delega in bianco al funzionario di Davide Settembre









La delega rilasciata per la sottoscrizione di un avviso di accertamento è valida anche senza il nome del delegato e può essere esibita anche in grado di appello. Lo ha stabilito, sulla scorta della recente giurisprudenza della Cassazione, la Cgt di secondo grado delle Marche (sentenza 127/2023), sul caso di un'associazione che impugnava un avviso che accertava la decadenza di alcune agevolazioni fiscali.

La ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'avviso in quanto sottoscritto da...