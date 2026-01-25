Azioni in alternativa ai premi: agevolazione anche nel 2026

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, comma 13) ha esteso a quest’anno le agevolazioni fiscali previste dalla legge 76/2025 per la partecipazione finanziaria dei lavoratori ai risultati delle aziende. In pratica, anche per il 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, fino a 1.500 euro annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Il tema della partecipazione dei dipendenti ...