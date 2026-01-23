Banche, su commissioni di istruttoria veloce e Irap parola anticipata alla Cassazione
La Cgt Liguria gioca la carta del rinvio pregiudiziale. Orientamenti giurisprudenziali contrapposti sull’inclusione nell’imponibile
La questione del corretto trattamento ai fini Irap, in capo alle banche, della commissione di istruttoria veloce (Civ) sarà presto risolta dalla Cassazione. In assenza di precedenti di legittimità sulla materia, la Cgt di secondo grado della Liguria, con l’ordinanza 307/1/2025 del 20 novembre 2025, ha ritenuto opportuno avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale (articolo 363-bis del Codice di procedura civile), dopo aver riunito diversi appelli con motivi di gravame sostanzialmente identici...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria