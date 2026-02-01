Banche e assicurazioni, per i dividendi intra-Ue Irap leggera già dal 2025
Potrà essere chiesto <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">il rimborso dell’imposta versata </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">in eccesso </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">nei periodi </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">ante 2025</span>
Irap leggera per i dividendi “comunitari” di banche e assicurazioni. La legge di Bilancio 2026 ha infatti recepito la sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2025 resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, prevedendo l’esenzione nella misura del 95% dei dividendi infra-Ue con i requisiti della direttiva “madre-figlia”.
L’esenzione
I giudici comunitari hanno stabilito che il previgente regime Irap dei dividendi distribuiti da...