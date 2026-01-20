Realizzo controllato anche per il conferimento a patrimonio
La persona fisica detiene comunque già il controllo delle due entità
Una persona fisica è titolare del cento per cento del capitale delle due società Alfa e Beta. Procede a conferire Alfa in Beta mediante un conferimento a patrimonio, che non incrementa il capitale sociale di Beta. L’operazione può andare comunque in neutralità visto che la persona fisica detiene il controllo di entrambe come chiarito dalle Entrate con la risposta n. 9 del 20 gennaio.
L’istante evidenzia che l’operazione viene effettuata con un conferimento a patrimonio netto senza che vi sia un aumento...