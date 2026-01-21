Beni strumentali privati, così l’inserimento nella sfera d’impresa

La domanda

Nel caso in cui un imprenditore voglia utilizzare il suo autocarro privato nella propria attività di impresa, svolta come ditta individuale in contabilità semplificata, è tenuto all’annotazione dello stesso nel registro cespiti anche se vuole solamente dedurre i costi di gestione, quali carburante, assicurazione, bollo, manutenzione ecc senza dedurre le quote di ammortamento? E nel caso in cui lo iscriva nel registro dei cespiti, all’atto della chiusura dell'attività è tenuto ad emettere fattura a se stesso persona fisica con applicazione dell’Iva?

L. M. - Campobasso