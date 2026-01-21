L'esperto rispondeContabilità

Beni strumentali privati, così l’inserimento nella sfera d’impresa

Per le imprese in contabilità ordinaria i beni vanno inseriti nel libro inventari e per le imprese in contabilità semplificata nel registro beni ammortizzabili

di Cristina Odorizzi

La domanda

Nel caso in cui un imprenditore voglia utilizzare il suo autocarro privato nella propria attività di impresa, svolta come ditta individuale in contabilità semplificata, è tenuto all’annotazione dello stesso nel registro cespiti anche se vuole solamente dedurre i costi di gestione, quali carburante, assicurazione, bollo, manutenzione ecc senza dedurre le quote di ammortamento? E nel caso in cui lo iscriva nel registro dei cespiti, all’atto della chiusura dell'attività è tenuto ad emettere fattura a se stesso persona fisica con applicazione dell’Iva?
L. M. - Campobasso

In premessa si evidenzia che l’articolo 65, comma 3-bis, del Tuir, Dpr 917/1986, disciplina l’ingresso nella sfera imprenditoriale dei beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore individuale. Tale disposizione definisce, in particolare, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni provenienti dal patrimonio personale all’atto della loro iscrizione tra le attività relative all’impresa, che avviene con l’annotazione nell’inventario previsto dall’articolo 2217 del Codice civile...

