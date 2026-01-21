Beni strumentali privati, così l’inserimento nella sfera d’impresa
Per le imprese in contabilità ordinaria i beni vanno inseriti nel libro inventari e per le imprese in contabilità semplificata nel registro beni ammortizzabili
In premessa si evidenzia che l’articolo 65, comma 3-bis, del Tuir, Dpr 917/1986, disciplina l’ingresso nella sfera imprenditoriale dei beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore individuale. Tale disposizione definisce, in particolare, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni provenienti dal patrimonio personale all’atto della loro iscrizione tra le attività relative all’impresa, che avviene con l’annotazione nell’inventario previsto dall’articolo 2217 del Codice civile...