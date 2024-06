Beni strumentali, il recapture del credito non va più indicato nel modello Redditi SC

La domanda A seguito di cessione, nel 2023, di beni strumentali ordinari acquistati nel 2021, occorre riversare l'intero credito d'imposta fruito, in quanto gli acquisti effettuati nel 2021 potevano essere fruiti in rata unica. Il riversamento verrà effettuato a mezzo F24 nel giugno 2024. Si chiede se e come debba essere compilato il quadro RU (codice L3) del modello Redditi Sc 2024 (anno d'imposta 2023).

E. R. - Bergamo

Il modello Redditi Società di capitali 2024 non prevede più il rigo RU141, presente nel modello Redditi Società di capitali 2023 che doveva essere compilato lo scorso anno per indicare gli eventuali "recapture" dei beni acquistati nel 2021 (si veda l’articolo «Investimenti in beni strumentali, aumentano le informazioni da indicare nel quadro RU» in «I temi di NT+Fisco e software» del 6 marzo 2023). Pertanto, in mancanza di un apposito rigo, si ritiene che il recapture non debba essere segnalato nel...