Beni strumentali, stop alle rate per le plusvalenze
Con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 si restringono ulteriormente i margini di pianificazione finanziaria per i soggetti Ires
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non sarà possibile rateizzare in più esercizi le plusvalenze realizzate sui beni strumentali materiali ed immateriali e sulle plusvalenze sulle immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti pex di cui all’articolo 87, comma 2 del Tuir. Questo è l’effetto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (commi 42 e 43, articolo 1, legge 30 dicembre 2025 n. 199), mentre non subiscono variazioni le plusvalenze su aziende e ...