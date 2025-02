Benzina per autotrazione, il rimborso dell’imposta spetta alle Dogane

In caso di richiesta di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), la legittimazione passiva spetta all’agenzia delle Dogane e non alla Regione che ha imposto e applicato il prelievo. A stabilirlo è la sentenza 3109/2025 della Cassazione che si è pronunciata in tema di Irba, affermando che il prelievo ha natura erariale, sostituendo le fonti di finanziamento degli enti periferici, e che quindi il potere di accertamento (nonché di titolarità del contenzioso) e di liquidazione...

