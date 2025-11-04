Bilanci preventivi, commercialisti e Ancrel aggiornano lo schema di parere per i revisori dei conti
Nel documento l’aggiornamento a tutte le ultime disposizioni normative e di prassi emanate oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028“.
Il documento è aggiornato con ...
